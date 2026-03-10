«Москвич» выпустит седан, который войдет в М-линейку

Как в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщила генеральный директор МАЗ «Москвич» Елена Фролова, сейчас в компании думают о том, чтобы расширить новую М-линейку за счет модели в кузове седан. И, как ожидается, окончательное решение будет принято до конца текущего года.

— Сейчас мы думаем относительно седана, который должен войти в M-линейку, да. И мы размышляем по поводу того, каким он должен быть. Окончательное решение пока еще не приняли, но ожидаем получить его до конца этого года, — сказала Елена Фролова в беседе с нашим корреспондентом.

Никаких подробностей о будущей новинке она, к сожалению, не раскрыла. Не обозначив даже сегмент, который пополнит этот седан. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о модели С или скорее даже D-класса, поскольку потребности более доступной ниши компактов (B) в полной мере закрыты другим отечественным производителем — АВТОВАЗом.

Напомним, что сейчас у «Москвича» есть лифтбэк с индексом «6». Он относится к так называемой стартовой линейке, которая создавалась в тесном сотрудничестве с компанией JAC. В обозримом будущем убирать эту модель из продуктового ряда столичный автозавод не намерен.

Кстати говоря, в скором времени «стартовая линейка» тоже должна расшириться — благодаря полноприводной модели, о чем портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

Что же касается семейства М, то пока оно включает два кроссовера — «М70» и «М90». Оба построены на базе автомобилей марки MG, которая сегодня входит в китайский концерн SAIC. За младший дилеры просят от 3,1 млн рублей без учета скидок по спецпредложениям, за старший — от 4,2 млн.

Портал «АвтоВзгляд» уже испытал обе новинки в деле, побывав на премьерном тест-драйве. Прочитать обзор «Москвича М70» можно здесь, а флагманского «М90» — вот тут.