Кроссоверы Jetour X50 и X70 попрощались с российским рынком

С российского сайта китайской марки Jetour пропали сразу два кроссовера — X50 и X70. В представительстве бренда подтвердили, что эти модели официально выведены из продажи, а заодно объяснили, почему было принято такое решение.

Как сообщают наши коллеги из «Российской газеты», запросившие комментарий в местном представительстве Jetour, в компании объяснили вывод кроссоверов X50 и X70 «естественной реакцией на потребительский спрос». И отметили, что наибольшей популярностью у покупателей в нашей стране пользуются модели Dashing, T2, более свежий X70+ и T1, дебютировавший на отечественном рынке осенью минувшего года.

— В продуктовой линейке Jetour представлены как более бюджетные модели, так и модели более высокого ценового сегмента. При этом мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ, — сказали представители российского офиса Jetour.

Таким образом в отечественной линейке Jetour осталось пять моделей, и все они — кроссоверы. Речь о Dashing, двух «иксах» (X70+ и X90+), а также внедорожной парочке T1 и T2. Самым доступным при этом остается Dashing — за него дилеры просят от 2,04 млн рублей с учетом всех возможных скидок по спецпрограммам. А самым дорогим — T2: его прайс начинается с отметки 3,7 млн «деревянных».

По итогам первых двух месяцев 2026 года Jetour занимает восьмую строчку в рейтинге продаж. В январе-феврале в пользу автомобилей этой китайской марки сделали выбор 4147 человек, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Если же смотреть чисто по «поднебесным» брендам (без учета тех, что локализовались в России или Белоруссии под другими названиями), то «Джетур» пропускает вперед только три компании: Haval, Geely и Changan.