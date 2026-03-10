В России представили обновленную версию Geely Preface

Geely презентовала для отечественного рынка обновленную версию седана Preface. К одной из ее ключевых особенностей относят более экономичный двигатель, предусмотрено две комплектации. Минимальная цена составляет 3 329 990 рублей.

В ближайшее время посвежевший бизнес-седан появится у дилеров

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», производители приняли решение дефорсировать силовой агрегат, чтобы сохранить привлекательный ценник. За движение теперь отвечает 150-сильный двухлитровый турбомотор, обеспечивающий тягу в 325 Н·м. Переключением передач заведует 7-скоростной преселектив с двойным сцеплением. На ускорение до «сотни» уходит 9,5 секунд, в смешанном цикле расходуется 7,1 л горючего.

Базовая комплектация «Люкс» подразумевает наличие 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков и LED-оптики, отделку салона из экокожи и полный зимний пакет. За безопасность отвечают шесть «эйрбегов», парктроники спереди и сзади, камеры кругового обзора. Диагональ цифровой приборной панели достигает 10,2 дюйма, центрального тачскрина — 13,2 дюйма.

Топовое исполнение за 3 429 990 рублей под названием «Флагман» в основном отличается расширенным комплексом систем активной безопасности, 18-дюймовыми колесами и дюжиной динамиков вместо восьми.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы дореформенного Geely Preface в своем тест-драйве.