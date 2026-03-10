В России расширилась гамма комплектаций битопливного LADA Largus

Для отечественного рынка представили битопливый LADA Largus с пересмотренным списком стартового оборудования. Нововведения коснулись и универсала, и фургона. Топовое исполнение осталось прежним.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», универсал в свежей начальной комплектации «Классик» обойдется минимум в 1 589 000 рублей с учетом госсубсидии. В итоге можно рассчитывать на кондиционер, водительскую подушку безопасности, ключ дистанционного управления, а также ABS. Стеклоподъемники четырех дверей оборудованы электрическим приводом.

В то же время за одноименный фургон просят от 1 621 000 «деревянных» на аналогичных условиях. На борту имеется пара фронтальных «эйрбегов», обогрев передних кресел и наружных зеркал с электрорегулировкой, плюс уже упомянутые для «однообъемника» антиблокировочная тормозная и климатическая системы.

Топовая модификация «Драйв» отличается наличием «мультимедийки», мультируля, парктроника, задней камеры, легкосплавных колесных дисков и круиз-контроля.

