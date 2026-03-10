Раскрыты сроки появления полноприводного Jetour X90+ в России

Уже совсем скоро до отечественного рынка должен добраться Jetour X90+, оснащенный системой полного привода. Минимальная цена кроссовера составит 4 199 000 рублей.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили». Согласно информации наших коллег, начало официальных продаж Jetour X90+ с системой 4х4 в России ожидается уже в марте текущего года. «Китайцу» также достанется 245-сильный наддувный бензиновый двигатель объемом 2,0 л. Этот агрегат трудится в тандеме с 8-диапазонным «автоматом».

В список оборудования включат более современные камеры кругового обзора, голосовое управление и беспроводную зарядку для смартфона, еще добавится багажная полка. Кроме того, список электронных помощников водителя станет богаче. Например, появятся системы удержания в полосе и предупреждения о столкновении сзади.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о сертификации обновленного кроссовера Jetour X90 Pro.