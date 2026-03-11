Jetour официально объявил старт российских продаж X90+ с полным приводом

Китайский бренд Jetour открыл в России официальные продажи трехрядного кроссовера X90+, получившего систему полного привода. SUV обзавелся новой комплектацией под названием «Люкс», с учетом специальных предложений она оценивается в 3 999 000 рублей.

Jetour X90+ с системой 4х4 может похвастать двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», выдающей 245 л.с. и 375 Нм тяги. Силовому агрегату аккомпанирует классическая автоматическая трансмиссия на восемь ступеней. Габариты модели производители считают впечатляющими, колесная база вытянута на 2850 мм, багажное отделение вмещает минимум 104 л.

Снаружи семейную новинку можно узнать по 20-дюймовым легкосплавным колесным дискам, полностью светодиодной оптике и панорамной крыше с люком. Диагональ тасчскрина «мультимедийки» в кожаном салоне достигает 12,3 дюйма, в список оборудования включены камеры кругового обзора 360°+180°, бесключевой доступ, восемь динамиков и беспроводная зарядка для гаджета. Еще предусмотрены зимний пакет и набор электронных водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссоверы Jetour X50 и X70 попрощались с российским рынком.