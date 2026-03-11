В России в 2,5 раза выросли продажи автомобилей глобальных брендов

В нашей стране за январь и февраль текущего года поставили на учет 24,4 тыс. легковушек с шильдиками глобальных брендов. Спрос подскочил на 148% или в 2,5 раза. А их рыночная доля увеличилась с 6 до 15,2%.

По мнению главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, одной из причин заметного роста продаж «глобальных» авто можно считать эффект отложенного спроса. В начале 2025-го на фоне переговоров с США по Украине потенциальные покупатели повременили с покупкой личного транспорта, понадеявшись на возвращение сбежавших брендов в РФ. В итоге терпения населению не хватило, отметил эксперт.

По его словам, еще одним катализатором спроса стали новые правила начисления утильсбора, введенные с 1 декабря. Из-за них часть автомобилистов решила, что с импортом доступных иномарок вскоре предстоит распрощаться окончательно.

В результате за первые два месяца 2026-го первую позицию рейтинга новых некитайских иномарок заняла Mazda с показателем 4871 авто — наши люди бросились скупать кроссоверы CX-5. Второе место досталось Toyota благодаря реализации 4093 экземпляров. Тройку лидером замыкает BMW, у которого в активе оказалось 2180 машин. В топ-5 также вошли Volkswagen и Skoda.

Около половины продаж глобальных марок пришлось на Японию, более четверти — на Германию и 11,7% — на Южную Корею. Причем никого не смущает, что 68,5% таких машин сделаны в Китае.