В России предсказали рост авторынка в марте на 10-15%

По итогам первого весеннего месяца продажи новых автомобилей в нашей стране могут подрасти на 10-15%, если проводить параллель с февралем. Население продолжает привыкать к повысившимся ценам.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, спрос на легковушки в РФ вырастет перед изменением правил импорта иномарок, так как дилеры располагают запасами старых машин.

Отечественный авторынок понемногу приходит в себя. Некоторые автостроители пытаются заинтересовать потенциальных покупателей дополнительными скидками, отметил директор по продажам новых автомобилей холдинга Major Дмитрий Паршенцев. Он допустил, что объем реализации в марте имеет все шансы превысить 90 тыс. машин.

В то же время гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский надеется на восстановление потребительской активности во второй половине марта. По мнению топ-менеджера, начало весны будет явно лучше конца зимы, однако негативную роль может сыграть ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в портах на Ближнем Востоке застряли более 10 тыс. авто для российского рынка.