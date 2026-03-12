Кроссовер Geely Okavango попрощается с российским рынком

Компания Geely больше не будет поставлять в Россию кроссоверы Okavango, о чем представительство бренда сообщило своим дилерам еще в январе. При этом причины, по которым китайцы решили отказаться от семиместного SUV, не называются.

О том, что Geely выводит Okavango с отечественного рынка, сообщили наши коллеги из «Российской газеты», сославшись на два разных источника в дилерском сообществе. Сейчас, как уточняется, автосалоны предлагают покупателям кроссоверы 2025 года выпуска, и их на складах довольно много. Что же касается более свежих машин — сошедших с конвейера в 2026-м — то таких в шоу-румах нет.

При этом в самом представительстве Geely информацию о прекращении продаж Okavango категорически опровергают. Говорят, что поставки продолжаются и что эта модель пользуется «устойчивым» спросом в сегменте семиместных кроссоверов.

На официальном сайте Geely в России Okavango пока есть. Покупателям доступна единственная комплектация «Флагман», ее стартовая цена без учета скидок по всевозможным спецпрограммам — 3 908 990 рублей.

Габариты кроссовера составляют 4860 х 1910 х 1770 мм, колесная база — 2825, клиренс — 184 мм. Багажник вмещает от 227 до 2360 л в зависимости от положения спинок второго и третьего рядов. Двухлитровый турбодвигатель развивает 200 л.с. и 325 Нм крутящего момента. В паре с мотором трудится 7-ступенчатый «преселектив», привод может быть только передним.

А чтобы узнать о Geely Okavango больше, прочитайте наш эксклюзивный тест-драйв. В обзоре мы подробно рассказали обо всех плюсах и минусах этого семиместного SUV.