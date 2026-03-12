В России обновилась базовая комплектация кроссовера Geely Monjaro

Китайский концерн Geely обновил базовое наполнение флагманского кроссовера Monjaro для отечественного рынка. Покупатели смогут рассчитывать на расширенный список опций, а вот техническую начинку никто не трогал. Минимальный ценник составляет 4 599 990 рублей без учета спецпрограмм.

Теперь «базовый» Monjaro в комплектации Люкс (Luxury) оснащается 19-дюймовыми колесными дисками с пересмотренным дизайном. Климат-контроль в салоне обслуживает три зоны, аудиосистема имеет восемь динамиков, также предусмотрен комплекс водительских ассистентов ADAS. Например, электроника умеет пресекать лобовые столкновения.

К премиальным опциям производители относят LED-оптику и панорамную крышу с люком. Для отделки салона с атмосферной подсветкой использованы экокожа и замша, кресла переднего ряда снабжены электрорегулировками. Интерьер украшают два 12,3-дюймовых дисплея (центральный и для переднего пассажира), прилагаются камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для гаджетов и зимний пакет. И не будем забывать про полный привод с семью режимами движения.

