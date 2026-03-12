Кроссовер Soueast S06 выйдет на российский рынок весной

Китайский бренд Soueast объявил, что официальные продажи компактного кроссовера S06 стартуют в России весной 2026 года. Ключевыми особенностями новинки считаются стильный экстерьер, унаследованный от флагманской «девятки», премиальные инновации и внушительный набор опций.

Речь идет о самой доступной модели в линейке бренда

Soueast S06 позиционируется как городской паркетник для активных и творческих клиентов, которые любят наслаждаться жизнью. Снаружи автомобиль можно узнать по выразительной передней части и светотехнике, линиям профиля. Внутри сделана ставка на эргономику и комфорт, установлены интуитивно понятные тачскрины, а для хранения вещей предусмотрено 32 продуманных отсека.

Технические и прочие параметры представители бренда пока не раскрывают, за исключением колесной базы в 2720 мм. Но основные цифры нам уже известны. Габариты модели — 4616х1910х1690 мм, клиренс достигает 190 мм.

Ожидается, что в моторную гамму войдет пара турбомоторов. Младший при объеме 1,5 л выдает 156 л.с., а 1,6-литровый старший — 197 л. Передачи переключают преселективы на шесть и семь ступеней, в последнем случае должен добавиться полный привод.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о подробностях сертификации Soueast S06 для отечественного рынка.