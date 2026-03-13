Раскрыты комплектации Deepal G318 для российского рынка

В обозримой перспективе в России должны стартовать продажи гибридного внедорожника Deepal G318. Речь идет о первой модели дочернего бренда Changan в нашей стране, цены пока неизвестны.

«Триста восемнадцатый» получил полдюжины режимов движения, в том числе особые настройки для езды по снегу, грязи, песку и воде. Производители позаботились о функции «танкового» разворота и наличии блокировки заднего дифференциала.

Интерьер новинки может быть черным либо коричневым, достаточный запас внутреннего пространства обеспечивает колесная база в 2880 мм. Сиденья получили вентиляцию и массажер, «умные» водительские ассистенты помогают при движении в пробке и смене полосы. Встроен интеллектуальный круиз-контроль, не будем забывать про полный зимний пакет и телематику.

В базовую комплектацию Techno включены 18-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше и «мультимедийка» с восемью «эйрбегами» и таким же количеством динамиков. В топе под названием Everest их количество удваивается, а колеса увеличиваются на два размера. Еще можно рассчитывать на адаптивную пневмоподвеску, которая регулируется в диапазоне от 210 до 240 мм, и багажник с электроприводом. За температурой в салоне с атмосферной подсветкой следит климат-контроль с ионизацией воздуха, в рейлинги встроена дополнительная оптика.

