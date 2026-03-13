Продажи новых автомобилей в Москве увеличились на 6,5%

По итогам первых двух месяцев текущего года в столице поставили на учет 20 555 новых легковушек. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, показатели выросли на 6,5%.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, одна из главных причин подъема авторынка Первопрестольной в январе-феврале кроется в структуре между физическими лицами и юридическими. В целом по стране на последних пришлось 13%, а в Москве они откусили 23%.

Опираясь на модельный рейтинг, эксперт заявил, что драйвером реализации в столице выступили таксопарки. Судя по всему, многие из них решили закупить побольше автомобилей перед вступлением в силу закона о локализации в сфере пассажирских перевозок.

В результате бестселлером стал компактный белорусский кроссовер Belgee Х50, разошедшийся тиражом 1226 экземпляров. SUV продемонстрировал прибавку на 123%. Еще на 787% в плюс вышел Chery Arrizo 8, занявший вторую строчку благодаря 807 проданным авто. Тройку лидеров закмкнул Haval Jolion — минус 8% и 667 пристроенных штук.