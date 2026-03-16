Эксперт Франк рассказала, какие китайские автобренды могут уйти из России

Рассуждая о потенциальном уходе китайских автопроизводителей с российского рынка, аналитики сходятся во мнении, что главный удар придется по аутсайдерам. В группе риска оказываются компании, чьи ежегодные продажи ограничиваются несколькими тысячами, а то и сотнями экземпляров. И те, что не локализовались в нашей стране.

Как в беседе с «Российской газетой» сказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк, в перечне марок, которые находятся в опасности, нередко фигурируют Kaiyi и SWM. Однако принципиальным здесь является различие в масштабах: для перечисленных брендов завершение продаж даже одной модели может обернуться полным крахом бизнеса.

В то же время те компании, что чувствуют себя поувереннее — например GAC — могут позволить себе временное прекращение реализации кроссовера GS3. Для крупных игроков это не катастрофа, а лишь тактическая пауза, перегруппировка перед запуском более востребованных и перспективных новинок, способных привлечь покупателя. Подобные шаги укладываются в стратегию долгосрочного присутствия и борьбы за лидерство, а не в попытку удержаться на плаву любой ценой.

Если рассматривать происходящие изменения с точки зрения «оздоровления» автомобильного рынка России, то для солидных и ответственных корпораций такие процессы несут позитивный заряд. Индустрия постепенно отказывается от практики хаотичного импорта и заполнения шоу-румов всем, что случайно удалось завезти. Вместо этого выстраивается цивилизованная и понятная система взаимодействия с крупными промышленными партнерами.

— Это означает, что конкуренция смещается в плоскость качества обслуживания, развития сервисной инфраструктуры и технологий. Оставшиеся бренды будут вынуждены вкладываться в сервис, чтобы удержать клиента, а рынок в целом станет более структурированным и предсказуемым, — подытожила эксперт.