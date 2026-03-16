Траты россиян на новые автомобили свелись к минимуму

В конце зимы текущего года расходы жителей нашей страны на новые легковушки дошли до отметки 281 млрд рублей. Речь идет о минимальном показателе за последние 11 месяцев.

Цифрами поделились аналитическое агентство «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг», проведя совместное исследование. По словам экспертов, вышеупомянутая сумма оказалась на 15,8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В феврале 2025-го на те же цели у российских автолюбителей ушло 242,5 млрд рублей.

В основном наши соотечественники предпочитают тратить деньги на китайские иномарки, хотя их становится все меньше. Например, по итогам второго месяца текущего года россияне приобрели 31,1 тыс. свежих «чайнакаров» на сумму 120,5 млрд рублей. На такие машине пришлось 42,9% в общем объеме трат.

Российские автобренды заняли вторую строчку, расходы в их случае составили 63,3 млрд целковых. Еще 43 млрд потрачено на «европейцев», замкнувших первую тройку в зачете.