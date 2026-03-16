В России изменились цены новых автомобилей шести брендов

В первой половине марта полдюжины автостроителей приняли решение изменить стоимость своих машин в нашей стране. Модели «Москвича», BAIC и Tenet подорожали, а вот Omoda, GAC и Exeed, напротив, стали доступнее.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга сайта «Цена Авто». Во всех комплектациях кроссовер Omoda C7 стал дешевле на 230 тыс. рублей. В то же время за Exeed RX в исполнении «Городской» стали просить на три сотни тысяч меньше. В случае минивэна GAC М8 цены упали аналогичным образом, если говорить о версии GX Premium, а комплектация GX опустилась в стоимости на четверть миллиона.

В то же время прибавка для седана BAIC U5 Plus составила 61 тыс. рублей, а для внедорожника BJ60 — сотню. Кроссовер X55 оценили на 100 — 150 тыс. «деревянных» дороже, чем прежде. Для Tenet T4 и T8 планка поднялась на 20 тыс. целковых. «Москвич 3» в исполнении «Стандарт плюс» с «механикой» подорожал на 58 тыс. рублей, а с вариатором — на 64 тыс. И на 65 тыс. поднялся ценник «тройки» в комплектации «Комфорт».