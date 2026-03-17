Доля китайских автомобилей в России сократилась до 40%

По итогам первых двух месяцев 2026-го россияне приобрели 64,2 тыс. легковушек с «поднебесными» шильдиками. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, доля таких авто снизилась до 40% с прежних 51,7%.

Ощутимее всего сегмент просел в Калмыкии, Ингушетии и на Камчатке

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, ключевой причиной просадки «китайцев» в России стал запуск их производства под новоиспеченными отечественными брендами. Например, большую часть покупателей у Chery отбил Tenet.

В регионах рыночная доля моделей из КНР плавает от 15% до 62%, минимальный показатель зафиксирован в Калмыкии, а максимальный — в Калининграде. В столице те же авто сумели отвоевать 49% рынка, в Подмосковье — 52%, примерно такая же обстановка сложилась в Санкт-Петербурге.

В списке федеральных округов максимальная доля машин из Китая числится в Северо-Западном, речь идет о 49,5%. Вторая строчка досталась Центральному, тройку лидеров замкнул Сибирский.

