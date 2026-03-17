С российского авторынка ушло 9 китайских моделей

С начала текущего года отечественный автомобильный рынок лишился как минимум девяти моделей китайских производителей. Свои продуктовые линейки почистили Jetour и GAC, BAIC и Bestune, а также Chery.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственное исследование. По словам экспертов, с официальных русскоязычных сайтов с января по первую половину марта исчезли кроссоверы Bestune T77 и Т55, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, GAC GS3, Jetour X50 и X70, BAIC X35 и X7.

В то же время, судя по суммарной статистике января и февраля, до территории России добрались из Поднебесной 16 легковых моделей, отмечают «Объединенная лизинговая ассоциация» и аналитическое агентство «Автостат». Согласно данным последнего, по итогам первого месяца текущего года новые «чайнакары» занимали 78% в общей структуре российского импорта, а к марту показатели упали до 67%.

