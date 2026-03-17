Российские авто впервые за 3 года обогнали по продажам «китайцев»

По итогам последнего зимнего месяца в нашей стране нашли владельцев 31,6 тыс. легковых машин с логотипами российских производителей. Такой уровень спроса позволил обставить китайских автостроителей впервые с начала весны 2023-го.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, в феврале 2026-го россияне приобрели 31,1 тыс. «поднебесных» легковушек. Прежде они ежемесячно лидировали по продажам на протяжении трех лет.

Аналитики обратили внимание, что в прошлом году некоторые новоиспеченные отечественные автобренды не просто появились на российском рынке, но и сумели выбиться в лидеры. Ярким примером можно назвать Tenet, с чьим шильдиком у нас предлагают купить перелицованные модели Chery, выпускающиеся под Калугой.

Остается сказать, что на сегодняшний день наши новые марки имеют все шансы еще больше нарастить долю в общей структуре продаж, упрочив свое положение.

