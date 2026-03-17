Доля отказов по заявкам на автокредиты в России достигла 80%

В феврале 2026-го доля отказов по заявкам на автокредиты в нашей стране составила 80%. К январю цифры сократились на 6,7 процентных пункта.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, зафиксировано снижение на 1 п.п.

В списке российских регионов, лидирующих по числу поданных заявок на кредиты для приобретения машины, с максимальной долей отказов в 87,8% на первое место вышла Иркутская область. Вторую строчку благодаря 85,6% занял Красноярский край, а тройку лидеров замкнул Алтайский за счет 82,7%.

В то же время меньше всего населению отказывали в займах на машину в Чувашии с ее 72,8%, в Санкт-Петербурге и Вологодской области — 73,3% и 73,7% соответственно.

В Воронежской области наблюдалась самая ощутимая динамика снижения доли отказов по заявкам на автокредиты за год, заключили специалисты.