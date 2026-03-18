В Great Wall Motor прокомментировали слухи о возможном уходе из РФ бренда Wey

Продуктовые линейки китайских автопроизводителей стремительно сокращаются: чуть ли не каждый день появляются новости о том, что очередная «поднебесная» марка прекратила в России продажи какой-либо модели. В список тех, кто пересмотрел стратегию, поспешили записать и Wey — премиальный суббренд концерна Great Wall Motor.

Однако, как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», речи о прекращении российских продаж автомобилей Wey не идет. Покупателям доступны все три модели: кроссоверы с индексами 05 и 07, а также минивэн Wey 80. Кроме того, в представительстве GWM уточнили, что «сформированные ранее складские запасы покрывают потребительский спрос». И все услуги в рамках постпродажного обслуживания тоже предоставляются в полном объеме.

Добавим, что самым доступным автомобилем Wey в России на сегодняшний день является гибридный кроссовер Wey 05 — за него официальные дилеры просят от 5 249 000 рублей с учетом скидок по спецпредложениям. Почти на миллион больше придется выложить за более крупный Wey 07: его стартовый прайс — 6 149 000. Ну а минивэн Wey 80 выудит из кошелька как минимум 6 449 000 «деревянных».

По итогам первых двух месяцев 2026 года дилеры Wey реализовали в нашей стране 165 новеньких машин. А это, по данным «АСМ-Холдинг», на 64,4% меньше, чем в январе-феврале 2025-го.

