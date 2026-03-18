Доля новых кроссоверов и внедорожников в России достигла рекордных 75%

В конце зимы россияне приобрели 60 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Речь идет о 75% от общего объема рынка легковушек, что стало очередным месячным рекордом.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам специалистов, предыдущий максимум по доле сегмента SUV составил 74,7%. Его зафиксировали в нашей стране в середине минувшей осени.

С ноября 2025-го по январь 2026-го этот показатель находился в диапазоне 73,6 — 74,6%. Проще говоря, три из четырех проданных машин в последнее время были кроссоверами или внедорожниками. В дальнейшем рыночная доля SUV имеет все шансы разрастись еще больше, отметил замначальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.

Сейчас на авторынке РФ нет автомобилей классов В и С, если не брать в расчет «Лады» и некоторые седаны иных марок. Прежде такой транспорт был популярен, но оставшиеся игроки рынке не планируют развиваться в этом направлении, что создает предпосылки для увеличения спроса на внедорожники и кроссоверы, добавил г-н Ярыгин.