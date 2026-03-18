Доля новых кроссоверов и внедорожников в России достигла рекордных 75%

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам специалистов, предыдущий максимум по доле сегмента SUV составил 74,7%. Его зафиксировали в нашей стране в середине минувшей осени.
С ноября 2025-го по январь 2026-го этот показатель находился в диапазоне 73,6 — 74,6%. Проще говоря, три из четырех проданных машин в последнее время были кроссоверами или внедорожниками. В дальнейшем рыночная доля SUV имеет все шансы разрастись еще больше, отметил замначальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин.
Сейчас на авторынке РФ нет автомобилей классов В и С, если не брать в расчет «Лады» и некоторые седаны иных марок. Прежде такой транспорт был популярен, но оставшиеся игроки рынке не планируют развиваться в этом направлении, что создает предпосылки для увеличения спроса на внедорожники и кроссоверы, добавил г-н Ярыгин.