В Россию завезли 2 млн легковушек глобальных брендов с марта 2022 года

За последние четыре года до нашей страны добралось 2 млн легковых автомобилей с шильдиками глобальных производителей. В частности, в Россию импортировали 482 тыс. новых машин и более 1,5 млн подержанных.

Статистикой поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем канале в национальном мессенджере Max. Эксперт оценил ситуацию с поставками с марта 2022-го по февраль текущего. Оказалось, что лучше всего дела идут у бренда Toyota. Он возглавляет рейтинг и по свежим моделям, и по авто с пробегом благодаря показателям 90,1 тыс. и 382 тыс. штук.

Вторую строчку по завозу новых машин занял Hyundai с 52,5 тыс. экземпляров. Третье место досталось Kia за счет 53,3 тыс. Следом идут BMW и Mercedes-Benz, на долю которых пришлось 47,1 и 28,2 тыс. штук.

По «пробежным» легковушкам ситуация несколько иная. Здесь в спину чемпиону дышит Honda с 297 тыс. машин, а первую тройку замыкает BMW с активом в 120 тыс. Затем пристроились «корейцы» из Kia с 93,5 тыс. и Nissan из-за 77,8 тыс. автомобилей.

Г-н Целиков отметил, что даже после ухода вышеупомянутых компаний из России наших автолюбителей по-прежнему тянет к их продукции.