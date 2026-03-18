Цену новой LADA Vesta Sport рассекретили инсайдеры

Стоимость LADA Vesta Sport «нового поколения» максимально приблизят к прайсу одноименной модели с припиской Sportline. Россиянам предложат седаны и универсалы, сроки начала продаж пока не объявлены.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники. По сведениям агентства, за свежую LADA Vesta Sport попросят как минимум около 2,3 млн рублей. Финальная стоимость не будет ощутимо отличаться от Sportline, ее решили сделать практически идентичной, подчеркнул собеседник издания.

Под капотом новинки установят 147-сильный бензиновый агрегат, построенный на базе двигателя Evo объемом 1,8 л. Переключением передач предстоит заведовать 6-скоростной «механике», ориентированной на серьезную тягу. Предусмотрены аэродинамический обвес и фирменный черно-красный интерьер в спортивном стиле.

Остается сказать, что официальную цену новой LADA Vesta Sport АВТОВАЗ пока держит в секрете.