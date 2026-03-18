Обновленный Omoda C5 приедет в Россию с полным приводом

Компактный кроссовер Omoda C5, переживший обновление, доберется до отечественного рынка с полным приводом. Россияне смогут приобрести такие модификации через пару месяцев после начала реализации «пятерок» с 2WD.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», в России уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для полноприводного Omoda C5 с припиской AWD. Ожидается, что такие паркетники будет собирать в Калуге на бывшем заводе сбежавшего из страны немецкого концерна Volkswagen.

Согласно документации, Omoda C5, оснащенный системой 4х4, не будет визуального отличаться от моноприводного аналога. Точные габариты составят 4545х 1824х1588 мм, расстояние между осями вытянуто на 2630 мм. В то же время снаряженная масса «китайца» дошла до 1615 кг, увеличившись на 125 кг. Предусмотрена независимая многорычажная задняя подвеска.

За движение предстоит отвечать 147-сильному турбомотору объемом 1,5 л, переключением передач займется 7-диапазонный преселектив. Силовой агрегат обеспечивает тягу в 210 Нм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что россиянам раскрыли цены обновленного кроссовера Omoda C5.