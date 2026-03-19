Продажи Volga K50 стартуют в России летом

Кроссовер D-класса под названием K50 стал первой моделью, официально представленной общественности возрожденным отечественным брендом Volga. По словам производителей из Нижнего Новгорода, новинка сочетает в себе передовые технологии и высокий уровень комфорта.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», кузов «пятидесятого» вытянут в длину на 4770 мм, а ширина составляет 4770 мм при расстоянии между осями 2845 мм. В качестве опций доступны атмосферная контурная подсветка салона и панорамная стеклянная крыша с люком. Снаружи автомобиль легко узнать по рисунку радиаторной решетки с вертикальными ламелями и характерной светотехнике.

Volga K50 «вооружили» 238-сильным турбомотором объемом 2,0 л, работающим в тандеме с 8-диапазонным «автоматом». Предусмотрена система полного привода, бонус к плавности хода и управляемости дает адаптивная подвеска, умеющая подстраиваться под фактуру дорожного рельефа.

На борту установлен полный зимний пакет, за безопасность отвечает набор продвинутых электронных ассистентов водителя. Внутри имеется дюжина динамиков, передний ряд сидений снабдили массажером и встроенной вентиляцией, научили запоминать настройки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Volga K50 является почти полной копией китайского Geely Monjaro.