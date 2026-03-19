Большинство россиян хочет покупать привычные автомобили

Знакомые бренды остаются максимально привлекательными

При одинаковом бюджете большая часть наших соотечественников купит подержанный автомобиль со знакомым шильдиком вместо нового «железного коня», но не слишком известной марки. Тренд актуален для 83% опрошенных жителей нашей страны.

Анатолий Белецкий

Соответствующее исследование провели «Сберстрахование» и финансовый маркетплейс «Сравни». Выяснилось, что 47% склоняются в пользу приобретения свежей легковушки, но большинство в итоге отдает предпочтение «пробежным» моделям привычных глобальных марок. Например, в их число входят Kia, Volkswagen и Toyota. В сознании отечественных автолюбителей они априори выигрывают у менее популярных новых производителей, даже если те сумели усилить свои позиции на российском рынке.

Подержанные автомобили прежде покупали 74% опрошенных. Но такой сегмент, как и раньше, сопряжен с ощутимыми опасениями. Основным препятствием для сделки 77% респондентов считают риск столкновения со скрытыми техническими проблемами и дефектами.

Уточняется, что 7% покупателей отнесли к критичным факторам ложный пробег, еще столько же переживают по поводу трудностей с дальнейшим обслуживанием. Юридическая прозрачность, включая залоги и ограничения, волнует всего лишь 3% граждан.

