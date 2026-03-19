В России насчитали более 3 млн китайских легковушек

К 1 января 2026 года россияне получили государственные номерные знаки на 3,15 млн легковых китайских автомобилей. На них приходится 6,6% доли в общем объемеотечественного автопарка.

Как выглядит структура отечественного автопарка на начало года

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», модели «поднебесного» происхождения в нашей стране успели остались позади французские машины, представленные на отечественном рынке в количестве 2,74 млн штук, которые занимают 5,8% рынка. Похоже, что к середине года аналогичная судьба ждет и «американцев», количество которых сейчас дошло до 3,23 млн экземпляров: им принадлежит 6,8% доли от общего куска пирога.

Эксперты прогнозируют, что «чайнакары» войдут в первую пятерку, а затем, видимо, оставят позади 4,87 млн «немцев», которые пока находятся на четвертой строчке в рейтинге. Выше располагаются только отечественные, японские и корейские бренды.

В начале текущего года наиболее популярным брендом из КНР в России считался Chery благодаря показателю в 652 тыс. легковушек. Следом идут Haval и Geely — 601,4 и 535,6 тыс. авто соответственно.