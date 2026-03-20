Эксперт Бобылев назвал кроссовер K50 козырем воскрешенной марки Volga

Накануне Volga презентовала свою первую модель — флагманский кроссовер K50. И эксперты говорят, что наличие такого автомобиля в продуктовой линейке — это «большой козырь».

В беседе с «Российской газетой» обозреватель портала «Китайские автомобили» напомнил, что Volga K50 представляет собой «поднебесный» Geely Monjaro, однако его построили на базе рестайлинговой модели. Так, например, в списке оснащения, который раскрыли в пресс-релизе, значились амортизаторы с регулируемой жесткостью.

— С точки зрения продукта Volga K50 остается очень интересным автомобилем. Ведь Monjaro совершенно не зря долгое время занимает высокие места в иерархии продаж. Если SUV отечественной сборки при прочих равных сможет предложить более низкую стоимость, его также может ждать коммерческий успех, — сказал Бобылев.

При этом эксперт выразил сомнения по поводу стратегии развития марки в целом. «Волга» намерена формировать собственную, отдельную от Geely дилерскую сеть, а это «может стать вызовом для бренда», поскольку выстраивание каналов сбыта с нуля означает серьезные инвестиции, вложения в маркетинг и работу над системой взаимоотношений. Так что предсказывать объемы продаж Бобылев не берется.

— В первую очередь успех проекта будет зависеть от готовности Volga к масштабным действиям, а также стабильности производственного процесса на заводе. Но с точки зрения продукта нижегородская компания действительно имеет на руках «козырь». Осталось посмотреть, как компания его разыграет, — подытожил эксперт.

