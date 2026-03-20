Geely впервые показала официальное фото внедорожника Galaxy Cruiser 700

Хорошо известный у нас китайский автогигант Geely поделился первым официальным изображением внедорожника Galaxy Cruiser 700. Полноценный дебют новинки должен состояться в апреле на традиционном мотор-шоу в Пекине. Не исключено, что со временем «проходимец» доедет до России, но его явно придется подождать.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ожидается, что Geely Galaxy Cruiser 700 «вооружат» параллельной гибридной силовой установкой, куда включат пару электродвигателей и ДВС объемом 2,0 л. С высокой долей вероятности внедорожнику достанется комплекс помощи водителю G-Pilot H7 с процессором мощностью 700 TOPS.

Автомобиль построен на основе концепт-кара Galaxy Cruiser, который живьем продемонстрировали общественности в середине прошлой весны. По словам производителей, прототип мог вплавь преодолевать небольшие водоемы со скоростью 8,5 км/ч. Недавно модель прошла комплексные тесты на полигоне в северной Европе.

На официальном снимке «семисотый», выполненный в стилистике Land Rover Defender, предстал перед публикой с синим кузовом и белой крышей. Заметно, что в передний бампер встроили камеру, радар миллиметрового диапазона и датчики парковки. Над ветровым стеклом в общий ансамбль удачно вписан лидар.