Geely впервые показала официальное фото внедорожника Galaxy Cruiser 700

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ожидается, что Geely Galaxy Cruiser 700 «вооружат» параллельной гибридной силовой установкой, куда включат пару электродвигателей и ДВС объемом 2,0 л. С высокой долей вероятности внедорожнику достанется комплекс помощи водителю G-Pilot H7 с процессором мощностью 700 TOPS.
Автомобиль построен на основе концепт-кара Galaxy Cruiser, который живьем продемонстрировали общественности в середине прошлой весны. По словам производителей, прототип мог вплавь преодолевать небольшие водоемы со скоростью 8,5 км/ч. Недавно модель прошла комплексные тесты на полигоне в северной Европе.
На официальном снимке «семисотый», выполненный в стилистике Land Rover Defender, предстал перед публикой с синим кузовом и белой крышей. Заметно, что в передний бампер встроили камеру, радар миллиметрового диапазона и датчики парковки. Над ветровым стеклом в общий ансамбль удачно вписан лидар.