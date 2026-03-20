Перечислены самые популярные китайские автомобили в России

Компактный кроссовер Haval Jolion стал чемпионом среди автомобилей китайских марок, состоящих на учете в нашей стране. В России зарегистрировано 238,6 тыс. таких SUV, на них приходится 7,6% всех «поднебесных» моделей.

Цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в сегменте автомобилей из КНР на отечественном рынке Jolion становился бестселлером на протяжении трех последних лет.

Вторая строчка досталась Chery Tiggo 7 с припиской Pro Max. Он разошелся тиражом 130,9 тыс. экземпляров, отвоевав 4,2-процентную долю. Третьим в списке идет Geely Coolray за счет 110,6 тыс. пристроенных машин. Следом — Monjaro с шильдиком того же бренда и результатом 108,1 тыс. авто. Еще в топ-5 сумел протиснуться Omoda C5.

Кстати, к началу текущего года россияне поставили на учет 3,15 млн легковых китайских автомобилей. А это 6,6% автопарка страны.