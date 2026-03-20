Россию признали крупнейшим покупателем китайских легковых машин

В феврале наша страна получила статус крупнейшего импортера легковых автомобилей из дружественного Китая. России удалось заняться первую строчку, перескочив несколько позиций всего за месяц — в январе мы были четвертыми.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные таможни КНР. Согласно подсчетам агентства, в течение последнего зимнего месяца поставки китайских машин в Россию увеличились почти на треть. Ввезенные «поднебесные» иномарки оцениваются в $855,8 млн, хотя в январе речь шла о $654,9 млн.

В топ-3 крупнейших покупателей аналогичной продукции также попали Бразилия и Великобритания. Первая импортировала на свою территорию автомобили на $690,9 млн, а вторая — на $626,8 млн. Еще в первой пятерке числится Бельгия с показателем $502,9 млн, а замкнули ее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) благодаря ввозу «китайцев» на $492 млн.

Эксперты отметили, что в то же время США снизили импорт легковушек из Китая на четверть. Дело дошло до $145,8 млн, что принесло американцам 21-ю строчку в общем зачете.