В России запустили официальные продажи обновленного Geely Preface

На отечественном рынке стартовали продажи обновленного Geely Preface. Ключевой особенностью модели считается более экономичный мотор. В базовой комплектации «Люкс» четырехдверка оценивается в 3 079 990 рублей, топовая версия «Флагман» обойдется минимум в 3 429 990 «целковых».

Бизнес-седан доступен в двух исполнениях

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», после обновления Preface получил 150-сильный двухлитровый турбомотор, обеспечивающий тягу 325 Н·м. Мощность силового агрегата снизили ради сохранения привлекательного ценника. Передачи переключает 7-диапазонный преселектив с парой сцеплений, на ускорение до «сотни» уходит 9,5 секунды. В смешанном цикле расходуется 7,1 л топлива.

В список оборудования изначально включены 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и LED-оптика. Салон отделан экокожей, диагональ центрального тасчкрина достигает 13,2 дюйма, цифровой панели приборов — 10,2 дюйма. Еще на борту имеется восемь динамиков и двухзонный климат-контроль, водительское кресло оборудовано десятком электрорегулировок. За безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов» и камеры кругового обзора, сразу доступен полный зимний пакет.

К преимуществам максимального исполнения относятся комплекс дополнительных систем активной безопасности, 12 динамиков и колесные диски черного цвета, увеличенные на размер. Передний ряд сидений получает встроенную вентиляцию.

