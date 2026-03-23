К концу марта продажи легковушек, LCV и автобусов в России стали рекордными

С 16 по 22 марта все сегменты отечественного авторынка продемонстрировали рекордный рост. В частности, за обозначенный период россияне повесили номерные знаки на 23 997 новых легковушек. За семь дней показатели выросли на 17,5% и на 27,2% в годовом выражении.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на информацию АО «ППК». За обозначенный период своих владельцев нашли 1418 легких коммерческих машин, что на 14,5% больше, чем прежде. Однако по сравнению со статисткой 2025-го сегмент просел на 3,4%.

В то же время владельцев нашли 1010 грузовиков, они вышли в плюс на 13,5%. Но если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи находятся в минусе на 13,7%.

Также наши сограждане приобрели 221 автобус. За неделю их реализация взлетела на 63,7% и почти на четверть за год. Но хорошие цифры в этом случае в меньшей степени связаны с актуальной ситуацией на рынке, отметили аналитики.

