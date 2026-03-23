В России прогнозируют рост автокредитования от 15 до 17%

Банки ожидают, что к концу года автокредитование в нашей стране подрастет на 15-17%. Если у одних игроков рынка превалирует доля займов на новые легковушки, то у других вышли на первый план автомобили с пробегом.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно его данным, в 2025-м некоторые организации уже сумели повысить долю кредитов на приобретение машины. Например, «Совкомбанк» добился роста на 9,6%, «Сбер» — на 20,5%, а «Т-банк» («Т-Технологии) — на 41,5%. В последнем случае в районе 70% портфеля заняли свежие легковые модели, такой же процент кредитов в случае «Уралсиба» и ОТП-банка пришелся на подержанные.

В прошлом году средний спред между ставками по займам на новые авто и «пробежные» достиг около 12 процентных пунктов. Во второй половине 2025-го средняя ставка по первой категории дошла до 12,7% годовых.

Вторичный рынок может ожить при снижении ключевой ставки, но в роли сдерживающих факторов выступят высокие риски вкупе с общей закредитованностью россиян, отмечает издание.