В России на треть увеличились продажи новых люксовых авто

Самой популярной маркой признали Lamborghini

По итогам первых двух месяцев текущего года в нашей стране нашли владельцев 90 новых автомобилей люксового сегмента. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом продажи выросли на 34%.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». За обозначенный период наиболее востребованным брендом считается Lamborghini, поскольку удалось пристроить 28 «итальянцев» с таким шильдиком.

Вторую строчку за счет 24 реализованных экземпляров сумел занять Rolls-Royce. А Bentley, замкнувший первую тройку, отстал всего лишь на один автомобиль. В топ-5 также вошли Ferrari и Aston Martin — 12 и три штуки соответственно.

Благодаря показателю в 27 единиц чемпионом модельного рейтинга считается кроссовер Lamborghini Urus. Следом идет Rolls-Royce Cullinan из-за 17 проданных машин, а следом пристроился Bentley Continental GT с 12 автомобилями. Компанию им в первой пятерке составили Bentley Bentayga и Ferrari Purosangue.

