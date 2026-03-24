В мире упал спрос на новые машины

В конце зимы в мире нашли владельцев 86,6 млн новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи снизились на 8,5%.

Цифрами поделился ресурс JustAuto, опираясь на статистику GlobalData. Эксперты объясняют глобальный тренд снижением объемов реализации в Китае и Соединенных Штатах. И на фоне ситуации, происходящей на Ближнем Востоке, ожидается дальнейшее падение показателей.

За год спрос на рынке Поднебесной рухнул до 1,137 млн штук или более чем на 31%. Такой результат считается самым низким, начиная с весны 2022-го. Продажи в дружественной республике сократились, поскольку стало меньше льгот на приобретение батарейных моделей.

В США удалось пристроить 1,18 млн легковушек, местный рынок ушел в минус на 3,6%. Сдерживающим фактором остается слабая заинтересованность покупателей в электрокарах, негатива добавила снежная буря месячной давности.

Европа оказалась в плюсе на 1,6% за счет 986 тыс. проданных машин. В свою очередь, Россия продемонстрировала отрицательную динамику — минус 5,7% или 74 тыс. авто.