Назван топ-10 брендов российского авторынка в конце марта

Ближе к концу первого весеннего месяца в России больше всего были востребованы автомобили отечественной марки LADA. Ее продажи выросли на 17%, новых владельцев нашли 5702 экземпляра. В то же время из первой десятки впервые c января вылетела Mazda.

Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере Max рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, по итогам периода с 16 по 22 марта вторая строчка принадлежит Haval — плюс 15% и 3437 реализованных машин. Третьим с 17-процентной прибавкой считается Tenet благодаря 2332 проданным авто.

На четвертой позиции расположился Geely с прибавкой 27%, из дилерских шоу-румов уехало 1487 штук. Первую пятерку благодаря 1126 авто замкнул Belgee, увеличивший продажи на 30%. Следом идет Changan, затем Toyota, после пристроился Jaecoo с самой лучшей в десятке 44-процентной положительной динамикой, что вылилось в 605 единиц. И в конце топ-10 оказались Jetour и Solaris.

Остается сказать, что Mazda вылетела из первой десятки из-за 6-процентной просадки. Автомобили японского бренда разошлись тиражом 462 штуки.