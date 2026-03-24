В России стартовали продажи LADA Vesta Sport «нового поколения»

LADA Vesta Sport «нового поколения» официально вышла на отечественный рынок. К ключевым особенностям дебютанта относят форсированный мотор, спортивную управляемость с энергоёмкой подвеской, а также дизайн. Автомобиль можно приобрести в виде универсала или седана, минимальный ценник составляет 2 352 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», новая Vesta Sport получила более двух сотен оригинальных комплектующих. Двигатель, выдающий 147 л.c., построен на базе 1,8-литрового агрегата Evo. Первый раз переключение передач доверили 6-скоростной «механике». Благодаря настройкам пружин и амортизаторов, а также расширенной колее, автомобиль приобрел повышенные характеристики устойчивости.

Снаружи модель украшена аэродинамическим обвесом, отделка салона выполнена в фирменной черно-красной цветовой гамме. Комбинации приборов достался спортивный режим, позволяющий фиксировать время и скорость прохождения дистанции.

Для новинки предусмотрен один-единственный вариант оснащения «Техно». Он подразумевает наличие LED-оптики, 17-дюймовых легкосплавных дисков и электронных водительских ассистентов, включая ABS и ESC с возможностью отключения, передних и задних парктроников. За микроклимат в салоне отвечает кондиционер, установлены восемь динамиков и «мультимедийка» с встроенными сервисами «Яндекса». Диагональ приборной панели и центрального тасчкрина достигает 10 дюймов, имеется полный зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда новая LADA Vesta Sport встала на конвейер.