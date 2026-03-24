Кроссовер Geely Atlas научили ездить самостоятельно

Концерн Geely презентовал в Китае компактный кроссовер Atlas, способный передвигаться без помощи водителя за счет продвинутого комплекса электронных ассистентов. Новинка появится на тамошнем рынке уже в конце марта.

В России такая модель будет доступна с шильдиком Volga

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», автономность новой версии «Атласа» обеспечивает набор систем под названием G-Pilot H3. В его состав включили дюжину ультразвуковых датчиков, 11 камер и три радара миллиметрового диапазона. Полученную с их помощью информацию «переваривает» процессор с вычислительной мощностью 128 TOPS (триллионов операций в секунду).

Ключевой «фишкой» кроссовера стала функция навигации при помощи автопилота (NOA). То есть теперь Geely Atlas способен без помощи человека разъезжать по разным адресам, двигаться по магистралям, совершать обгоны и менять полосы. Однако водитель обязан присутствовать в салоне и должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

Помимо всего прочего, комплекс G-Pilot H3 снабдили встроенным автопарковщиком и функцией автономного экстренного торможения. Последняя позволит остановиться со скорости 130 км/ч.

К сожалению, все перечисленное Atlas пока способен делать только на родине, а на отечественном рынке с его дизайном будет доступен кроссовер Volga К40, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».