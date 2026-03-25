Geely запустила российские продажи обновленной базовой версии Monjaro

В России открыли продажи флагманского полноприводного кроссовера Geely Monjaro, получившего пересмотренную базовую комплектацию под названием «Люкс». Новинка оценивается в 4 599 990 рублей без учета скидок. За движение отвечает 238-сильный двухлитровый турбомотор, передачи переключает 8-диапазонный «автомат».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», теперь покупатели могут сразу рассчитывать на 19-дюймовые колесные диски свежего дизайна, климат-контроль на три зоны и «музыку» с восемью динамиками. Спинка заднего сиденья оборудована механической регулировкой, а кресло водителя — встроенной вентиляцией. Кроме того, предусмотрен комплекс электронных помощников ADAS. Кроссовер умеет предупреждать о риске лобовых столкновений и будет пытаться не допустить их, а также при необходимости поможет удержать себя в полосе.

Как и раньше, доступен широкий набор премиальных опций. Monjaro сохранил LED-оптику и панорамную крышу, для отделки салона с атмосферной подсветкой использована темная экокожа, а для зарядки гаджетов не понадобятся провода. Передний ряд сидений снабдили электрорегулировками, дополнительный комфорт обеспечивают камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и бесключевой доступ. Диагонали передних тачскринов (центрального и для переднего пассажира) достигают 12,3 дюйма, не будем забывать про полный зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» выявил все плюсы и минусы дореформенного Geely Monjaro, расписав все особенности в эксклюзивном тест-драйве.