Кроссовер Exeed MX сертифицировали для России

В обозримой перспективе российская линейка Exeed имеет все шансы пополниться пятиместным кроссовером MX. Модель успешно сертифицирована, на нее оформлено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), что позволяет начать официальные массовые продажи.

Сроки начала продаж на отечественном рынке пока неизвестны

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», новинка является близким родственником паркетника TXL, но MX на 5 мм ниже и короче. У них совпадают линии остекления, двери, крылья, а также стойки кузова и колесная база, вытянутая на 2800 мм. Снаружи кроссовер легко узнать по массивной трапециевидной решётке радиатора и передней оптике в стиле Porsche.

Согласно документации, Exeed MX «вооружен» турбированным бензиновым мотором, выдающим от 197 до 249 л.с., что зависит от конкретной модификации. Тяга варьируется от 375 до 385 Нм. Переключением передач заведует классический 8-диапазонный «автомат». Привод — только полный.

Салон украшает тройка дисплеев — цифровая панель приборов, центральный и для переднего пассажира. Селектор переключения передач находится за рулем с парой спиц. На центральном тоннеле установлены блок физических кнопок и две площадки для смартфонов.

