Rox привезет в Россию еще три модели

Китайская марка Rox, которая сегодня предлагает в нашей стране кроссовер с индексом 01 и его более дорогую версию под названием Adamas, готовится к расширению модельного ряда. В ближайшем будущем на отечественный рынок выведут три автомобиля, в числе которых как минимум два SUV.

О том, что Rox привезет в Россию еще несколько моделей, сообщила «Российская газета», в распоряжении которой оказалась фотография слайда с дилерской конференции бренда. На иллюстрации обозначены сроки запуска нынешних автомобилей — Rox 01 в 2025 году и Adamas в марте 2026-го — а также несколько анонсов.

Так, кроссовер, который пока обозначается как Small SUV, должен дебютировать в нашей стране в январе 2027, а более габаритный Big SUV — в декабре того же 2027-го. Запланирована премьера и на 2028-й. Но представители марки не раскрыли дилерам ни более точные сроки запуска, ни даже тип кузова машины: ее на слайде назвали New Model. Судя по силуэту, это тоже кроссовер, но не исключено, что картинка — просто рандомная «заглушка».

Изучив слайд, наши коллеги обратились в российский офис Rox за официальным комментарием, и им подтвердили скорое расширение модельного ряда.

— Уже сейчас в шоу-румах официальных дилеров представлена вторая модель концерна Rox Adamas — более роскошная модификация классического «01». В будущем в России будут появляться только те модели, которые соответствуют российским потребителям и нашему климату, — сказали представители бренда.

Как уже было сказано, пока в продуктовый ряд Rox входят две модели. Кроссовер с индексом 01 предлагается покупателям по цене от 7 500 000 рублей с учетом скидок, а Adamas — от 9 450 000.

По итогам первых двух месяцев 2026-го, по данным «АСМ-Холдинг», марке Rox удалось нарастить продажи в нашей стране на 172,1%. Но сказать, что дела у бренда идут очень хорошо, нельзя, поскольку в количественном выражении объемы реализации невелики. В январе официальные дилеры передали покупателям 94 машины, а в феврале — и вовсе лишь 23.