Российские продажи новых пикапов упали на четверть

За январь и февраль этого года в нашей стране нашли владельцев 2684 новых пикапа. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос просел на 24,4%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Эксперты обратили внимание, что продажи грузовичков в нашей стране падают уже на протяжении 13 месяцев подряд, то есть с конца зимы 2025-го.

Как и прежде, в марочном рейтинге лидирует «поднебесный» бренд JAC: за первые два месяца 2026-го он сумел пристроить 414 своих изделий, откусил в итоге 15% от общего куска пирога. Следующая строчка принадлежит российскому Sollers с показателем 386 штук. На третьей позиции расположился RAM благодаря 375 реализованным авто. Последний производитель, напомним, в нашей стране официально не представлен. Топ-5 замыкают УАЗ и Changan.

Самой востребованной моделью остается JAC T9, разошедшийся тиражом 392 единицы. Но ему дышит в спину RAM 1500. Аналитики обратили внимание, что «американца» даже можно поместить на вершину рейтинга, если отдельно оценивать продажи в январе и феврале.