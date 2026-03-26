Sollers открыл продажи минивэна SF1

В России стартовали продажи отечественного минивэна SF1. Его производство налажено по полному циклу в Елабуге, минимальная цена новинки составляет 2 250 000 рублей.

Семиместную модель официально допустили к работе в такси

О начале реализации «единички» сообщила пресс-служба бренда. Sollers SF1 «вооружен» 136-сильным бензиновым наддувным двигателем объемом 1,5 л. Переключением передач заведует 5-скоростная механическая трансмиссия.

Длина новинки рынка — 5100 мм, высота — 1900 мм, что дает возможность без проблем заезжать в подземные паркинги. «Однообъемник» получил конфигурацию салона 2+2+3. На втором ряду установлены раздельные кресла, оборудованные продольной регулировкой. Предусмотрена возможность сложить спинки третьего ряда в пропорции 50/50.

В базовую комплектацию входит пара передних «эйрбегов», ходовые LED-огни, парктроники на корме и зеркала с электроприводом. За микроклимат в салоне отвечает кондиционер, греются передний ряд сидений, руль, внешние зеркала и форсунки омывателя.

