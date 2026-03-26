В России прекратились продажи автомобилей Venucia

На отечественном рынке сошли на нет продажи автомобилей Venucia — общего детища Dongfeng и Nissan. В январе и феврале 2026-го «поднебесному» производителю не удалось пристроить у нас ни одной легковушки.

Китайский бренд представлен у нас с 2023 года

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на аналитику «Автостат Инфо». Обязанности дистрибьютора Venucia на себя взяла компания Ixen Motors. На ее официальном сайте в линейку марки входят две модели — седан D60 Plus и кроссовер V-Online.

При длине кузова 4,7 м четырехдверка комплектуется 122-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л, который работает в тандеме с бесступенчатой трансмиссией. В свою очередь, 4,5-метровый паркетник с передним приводом может похвастать 1,5-литровой «турбочетверкой», выдающей 190 л.с. Переключением передач заведует 7-диапазонный преселектив.

Дилеры просят за Venucia D60 Plus от 2,54 млн до 2,95 млн рублей, V-Online оценивается в 3,18 — 3,39 млн «целковых».