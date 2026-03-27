Российские продажи автомобилей SWM и Kaiyi рухнули более чем на 90%

В России практически сошли на нет продажи легковых автомобилей китайских марок SWM и Kaiyi. Если верить соотношению суммарных объемов производства и реализации, товарные запасы машин обеих компаний в стране сводятся к трем-четырем сотням экземпляров.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его мнению, история присутствия вышеупомянутых автостроителей на отечественном рынке подошла к концу.

Согласно данным эксперта, по итогам первых двух месяцев текущего года россияне приобрели 101 автомобиль с шильдиком SWM и 37 машин с логотипом Kaiyi. Такие цифры говорят, что в годовом выражении спрос рухнул на 91,3% и 94% соответственно.

Напомним, сборка и официальные продажи Kaiyi на территории России начались три года назад, а под самый конец 2023-го к нам зашел и SWM. В обоих случаях производство было организовано на калининградском заводе «Автотор». С тех пор своих владельцев нашли 22 тыс. легковушек первой марки и 6,3 тыс. второй. В прошлом году дилеры объявляли о масштабных распродажах, снижая ценник на 30% и даже больше, что, впрочем, не помогло завоевать любовь наших автомобилистов.

