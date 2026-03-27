Стало известно, где вырос импорт автомобилей в Россию с начала 2026 года

С наступления текущего года поставки иномарок в нашу страну через таможню Сахалина увеличились на треть, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Таким путем до РФ добрались 811 автомобилей для личного пользования.

Чаще всего на территорию страны поставляют японские машины

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на официальные данные Федерального таможенного управления России. По словам первого заместителя начальника Сахалинской таможни Евгения Конькова, рост ставок утилизационного сбора в начале зимы не оказал негативного влияния на динамику ввоза легковушек на Сахалин.

Средняя загрузка судов, перевозящих транспортные средства, выросла. В среднем на одном корабле соответствующего типа сотрудники таможни крупнейшего острова России оформляют более полусотни машин.

Максимальной популярностью пользуются автомобили из Японии, силовая установка которых выдает менее 160 л.с. Такая тенденция обусловлена тем, что утильсбор для подобных машин не изменился.