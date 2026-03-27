Пикапы Sitrak приедут на российский рынок в конце 2026 года

В обозримой перспективе на отечественном рынке появятся новые китайские рамные пикапы. Их поставкой в нашу страну займется концерн CNHTC, владеющий грузовым подразделением Sinotruk. Новинки привезут в Россию с шильдиком бренда Sitrak.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», продажи свежих «поднебесных» пикапов запустят у нас в конце года. В линейку войдут автомобили с индексами S6, S7 и S9. Грубо говоря, все они дублируют друг друга, за исключением облицовки двухрядной кабины. По крайней мере, об этом говорят предварительные данные.

Даже младший Sitrak S6 может похвастать довольно внушительными размерами. Длина кузова вытянута на 5645 при ширине 1895 мм и высоте 1890 мм. Колесная база достигает 3470 мм. На родине под капотом «шестерки» установлены двухлитровые турбодизели, выдающие 177 л.с. Предусмотрены 8-диапазонный «автомат» и полный привод.

