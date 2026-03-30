Эксперты рассказали, как изменятся цены на новые авто в России после 1 апреля

Эксперты авторынка полагают, что в апреле не случится ощутимого подорожания новых легковых автомобилей. Слабый покупательский спрос вкупе с затоваренными складами вынуждают дилеров и импортеров воздерживаться от повсеместного повышения стоимости.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов, нас ждут лишь точечные изменения прайсов. У некоторых моделей ценник может подрасти на 2-5%, а там, где сужаются каналы параллельного импорта — на до 10-15%. Эксперт подчеркивает: динамика будет зависеть не от календаря, а от курсов валют и решений по утилизационному сбору.

Формат скидок тоже трансформируется. Прямые дисконты станут встречаться реже из-за роста издержек и снижения маржинальности. Вместо этого дилеры перейдут на сложные схемы: льготные кредиты, трейд-ин и индивидуальные условия. Покупатель по-прежнему сможет сэкономить, однако выгода будет «упакована» в финансовые инструменты, говорит Блинов.

С коллегой согласился и директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его словам, оснований для резкого повышения цен с 1 апреля нет, хотя небольшая корректировка не исключается. Мартовское оживление спроса может перейти на апрель, и если продажи превысят предложение, то стоимость машин слегка подрастет. По оценкам эксперта, речь идет о 1,5-2%.

Наиболее заметные изменения произойдут в сегменте параллельного импорта, который чутко реагирует на колебания валют. Что же касается «официальных» автомобилей, то дилеры и дистрибьюторы ограничатся пересмотром дисконтов.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин добавил, что дополнительное давление на российский рынок новых автомобилей оказывает ослабление рубля, поскольку расчеты с иностранными контрагентами идут в валюте.

— При этом на рынке действуют специальные акции от автопроизводителей, дилерских центров и лизинговых фирм. Выгода по ним колеблется от 100 000 до 900 000 рублей — особенно при использовании trade-in или кредита, — подытожил эксперт.